شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء الركن عبدالرب الشدادي، يظهر من جديد ويقود الجيش ويحقق انتصارات غير مسبوقة في هذه الجبهات !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 03:15 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قال مصدر عسكري، أن معادلة المعارك في جبهات نهم وصرواح والجوف، تغيرت جذريا لصالح قوات الجيش الوطني، بعد انتكاسة الاسبوع الماضي.

وأضاف العقيد جابر المتبع في تصريح خاص لـ " أحداث نت " اليوم، أن الجيش تحول من مدافع إلى مهاجم، وحق تقدم كبير في مختلف جبهات محافظات الجوف ومأرب وصنعاء

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وكشف العقيد المتبع ، عن إسناد مهمة قيادة المعارك في صرواح إلى العقيد سيف الشدادي ، نجل الشهيد اللواء الركن عبدالرب الشدادي، الذي حقق أبطال الجيش في المنطقة السابعة تحت قيادته، إنتصارات كبيرة قبل إستشهاده بأرض المعركة في 7 أكتوبر 2016م.

وأكد بأن الجيش يواصل زحفه لاستكمال تحرير مديرية صرواح بعد أن حرر خلال الأيام الماضية معظم المديرية.

وأفاد بأن سيف الشدادي خاض العديد من المعارك في عدة جبهات منها جبهات القتال في محافظات أبين والبيضاء وشبوة، وكان له دور بارز واساسي في تغيير معادلة المعارك في تلك الجبهات التي شهد القتال فيها.

