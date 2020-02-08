شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حيوان لن يخطر على بالك قد ينقل لك كورونا المميت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال باحثون صينيون إن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يتاجر به بطريقة غير مشروعة، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في الصين.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث في بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".

---------------------------------

شاهد ايضا :

• حيوان لن يخطر على بالك قد ينقل لك كورونا المميت

• شاهد : رد فعل غير متوقع لقردة شاهدت رجلا "يغرق" (صور)

• القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع صديقها بمكان عام .. شاهد بالصور فضائح الاميرات في اوروبا

• تحذير هو الأكثر خطورة .." النوبة القلبية الصامتة " علاماتها واعراضها المبكرة ..وكيف تحمي نفسك منها !؟

• على طريقة هروب الاميرة هيا .. الاميرة سلمى تهرب بمساعدة ولي العهد بالمملكة والصحافة الفرنسية تنشر اول صورة لها بعد التحرر ..شاهد

• كيف تحمي نفسك من الضغط والجلطات الدماغية والسكتات القلبية .. هذة الفاكهة الرخيصة الثمن تنهي مشكلتك للابد

• اذا كنت تعاني من ضعف الانتصاب فأنت مصاب بهذا المرض الخطير والقاتل الصامت ..شاهد الاعراض وطرق الوقاية

Advertisements

• لا داعي للخوف من حصوات الكلى بعد اليوم .. خمسة مشروبات رخيصة الثمن ومتوفرة في كل مكان تمنع تكوينها وتنهي مشكلتك للابد

• فيديو صادم : شاهد.. قبلة هيفاء وهبي التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.. وفستانها الذي أظهر مفاتنها بشكل مثير

• عروسة إماراتية تهرب من زوجها بعد أربعة أيام فقط من حفل الزفاف .. والسبب الصدمة التي حدثت لها بالفندق ..شاهد

• هذة الفاكهة اللذيذة التي يسترخصها الجميع تحميك من ضغط الدم والجلطات الدماغية والسكتة القلبية ..شاهد

• هذة الفاكهة تعيد لك قوتك الجنسية حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام .. تناولها وشاهد المفاجأة التي ستحدث لك وتغير حياتك للأبد

• شاهد.. امرأة متزوجة تعاشر أسد لمدة 7 أيام .. وعندما حققت حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت المفاجأة .. فيديو

---------------------------------

ووفقا لمعطيات سابقة عن فيروس كورونا فإن الخفافيش قد تكون نقلته إلى الثعابين، والثعابين نقلته إلى البشر.

وبدأ تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي في سوق للأطعمة كان يبيع حيوانات برية بطريقة غير مشروعة، وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن عدد وفيات الفيروس في بر الصين الرئيسي ارتفع إلى 636 شخصا اليوم الجمعة، حيث توفيت 73 حالة جديدة إضافة إلى 3143 إصابة جديدة مؤكدة، مما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 31161 شخصا.

وانتشر الفيروس في أنحاء العالم وأظهرت حسابات رويترز التي استندت إلى بيانات رسمية أن هناك 320 حالة إصابة في 27 دولة ومنطقة خارج بر الصين الرئيسي.

وأطلق على الفيروس الجديد اسم "2019-أن.سي.أو.في"، ويمكنه أن ينتقل بين البشر وينتمي إلى عائلة فيروس كورونا نفسها، مثل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس).

وتتراوح فترة حضانة الفيروس بين يوم و14 يوما، وعلى عكس سارس الذي نشأ في الصين أيضا، يمكن أن ينتشر الفيروس الجديد خلال فترة الحضانة.

ولعدوى فيروس كورونا مجموعة واسعة من الأعراض، من بينها الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبات في التنفس. ويمكن أن تسبب حالات الإصابة الشديدة الالتهاب الرئوي ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد والفشل الكلوي والوفاة.

والفيروس الجديد من فيروسات الحمض النووي الريبوزي، إذ يمثل الحمض النووي الريبوزي المادة الجينية للفيروس وليس الحمض النووي، وهذا يعني أن الفيروس يمتزج مع الحمض النووي للعائل ويمكنه أن يتحور بسرعة.