شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان.. انباء عن سقوط مارب بيد المليشيات ومصارد تكشف حقيقة المعارك في مأرب الحوثيين يطوقون مأرب من اربع جهات وهذه هي المسافة الفاصلة للاجتياح الكامل للمدينة.. تفاصيل حصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. انباء عن سقوط مارب بيد المليشيات ومصارد تكشف حقيقة المعارك في مأرب الحوثيين يطوقون مأرب من اربع جهات وهذه هي المسافة الفاصلة للاجتياح الكامل للمدينة.. تفاصيل حصرية

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان.. انباء عن سقوط مارب بيد المليشيات ومصارد تكشف حقيقة المعارك في مأرب الحوثيين يطوقون مأرب من اربع جهات وهذه هي المسافة الفاصلة للاجتياح الكامل للمدينة.. تفاصيل حصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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