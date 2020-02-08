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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد: قائد معركة تحرير صرواح الذي حقق إنتصارات كبيرة في أبين والبيضاء وشبوة يصدر البيان رقم 1 ويجعل ابو علي الحاكم يبكي من شدة القهر (الأسم + الصورة)

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