شكرا لبحثكم عن خبر محافظة حجة تشيع عشرات المقاتلين من المراهقين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الصور لمقاتلين سقطوا في المعارك الأخيرة التي دارت في مديرية نهم والحديدة والضالع.
الصور لمقاتلين أغلبهم إن لم يكن جميعهم من المراهقين والأطفال من محافظة حجة، بعضهم من بيت واحد وعزلة ومديرية واحدة.
التقارير تؤكد أن المليشا التي احتفلت بانتصار غير كامل في جبهة نهم ضحت بعشرات المقاتلين كما سقطت الكثير من القيادات.
الصور التي تم توزيعها في الشوارع وعلى الطرقات تظهر تماما اعمار هؤلاء المقاتلين حيث بدت هناك دفعة كاملة من محافظة حجة شمال غرب صنعاء مديرية كحلان عفار عزان.
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