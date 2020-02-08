اخبار الخليج / اخبار اليمن

محافظة حجة تشيع عشرات المقاتلين من المراهقين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر محافظة حجة تشيع عشرات المقاتلين من المراهقين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الصور لمقاتلين سقطوا في المعارك الأخيرة التي دارت في مديرية نهم والحديدة والضالع.

الصور لمقاتلين أغلبهم إن لم يكن جميعهم من المراهقين والأطفال من محافظة حجة، بعضهم من بيت واحد وعزلة ومديرية واحدة.

التقارير تؤكد أن المليشا التي احتفلت بانتصار غير كامل في جبهة نهم ضحت بعشرات المقاتلين كما سقطت الكثير من القيادات.
الصور التي تم توزيعها في الشوارع وعلى الطرقات تظهر تماما اعمار هؤلاء المقاتلين حيث بدت هناك دفعة كاملة من محافظة حجة شمال غرب صنعاء مديرية كحلان عفار عزان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظة حجة تشيع عشرات المقاتلين من المراهقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا