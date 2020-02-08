شكرا لبحثكم عن خبر ترامب يعلن مقتل زعيم القاعدة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة مقتل زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المدعو قاسم الريمي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وأضاف ترمب في بيان مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن مقتل الريمي يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم القاعدة العالمي، ويقربنا أكثر من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على الأمن القومي.