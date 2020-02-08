شكرا لبحثكم عن خبر قوات العمالقة تعلن السيطرة على مواقع هامة كانت تحت سيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة الشرعية سيطرتها على مواقع هامة عقب معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة الساحل الغربي.



ونقلت وكالة الأنضول" عن مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أصيل السقلدي قوله؛ إن قوات الجيش اليمني كسرت هجومًا كبيرًا على مواقع الجيش في محاولة للسيطرة عليها في مدينة البرح غربي تعز.

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وأضاف قائلًا إن "قوات الجيش ممثلة باللواءين (الثامن عمالقة)، و(14 عمالقة)، تمكنت من عقب تصديها للهجوم من التقدم لمسافة 5 كم والسيطرة على موقعي (الفقاسة، وجبل الرويقن) اللذان يعتبران خط الدفاع الأول بالنسبة للحوثيين".

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح حيث سقط عشرات القتلى والجرحى، واغتنام عدد من الاسلحة والآليات.

وأكد السقلدي أن السيطرة على موقعي الفقاسة والرويقن، سيسهل على قوات الجيش مهاجمة مواقع المليشيات باقل جهد وخسائر، ومعها باتت بقية مواقع الحوثيين آيلة للسقوط في أي لحظة.