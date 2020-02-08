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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها السبت 8 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة الموافق 7 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

ماذا قال الوزير محمد قباطي عن قصر الكثيري في سيئون؟ قيادي جنوبي مهاجما الإخوان: دعوات الاصطفاف تهدف إنقاذهم من السقوط مخطط إخواني قطري للتضحية بمحافظ شبوة سياسي إماراتي: الجنوب لن يكون وطنًا للإخوان والقاعدة وداعش Advertisements إعلامي: إصرار الإخوان على إفشال اتفاق الرياض دليل على تنسيقهم مع الحوثي خدمة الانترنت في اليمن تخرج بشكل شبه كلي بشير قاسم يلتقي مساعد وزير الخارجية الياباني واشنطن تؤكد مصرع زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب "أبو هريرة الصنعاني" تعرف على آخر التطورات الميدانية في نهم شرق صنعاء بالأسماء.. مصرع خمسة من أبناء إب يقاتلون بصفوف المليشيات الحوثية # واشنطن # الجنوب # شبوة # الحوثي # تنظيم القاعدة # الخليج 365 # . # صنعاء # الإخوان # إب # وزير الخارجية # اتفاق الرياض # آخر # الجمعة # وزير # تخرج # التطورات # اليمني # مصرع

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