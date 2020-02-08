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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتلى وجرحى من الحوثيين بينهم قيادي وتحرير مواقع مهمة بالجوف السبت 8 فبراير 2020 الجوف - الخليج 365 سقط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية، بينهم قيادي بمحافظة الجوف.

Advertisements وأضافت مصادر محلية، أن القوات الحكومية مسنودة بالتحالف شنت هجوماً على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الجرشب مجزر. وتمكنت القوات من تحرير عدد من المواقع أهمها الحمراء المقطوعة والتباب الشرقية للمحزمات. كما أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات بينهم القيادي المكنى "أبو العباس"، فيما استعاد أفراد الجيش كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

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