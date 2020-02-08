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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقدم جديد للقوات الحكومية في الجوف السبت 8 فبراير 2020 الجوف - الخليج 365 سيطرت القوات الحكومية، الجمعة، على مواقع تابعة لمحافظة الجوف، شمال اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية، إن قوات القوات الحكومية تمكنت من تحرير عدد من المواقع أهمها الحمراء المقطوعه والتباب الشرقية للمحزمات. وشنت القوات الحكومية عملية عسكرية على مواقع المليشيات الحوثيه بأطراف مديرية مجزر وسيطرت على عدة مواقع. وتمكنت القوات من اغتنام عدد من الاطقم والآليات العسكرية.

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