عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتدام المعارك في باب غلق والفاخر وتعزيزات حوثية جديدة بالضالع

السبت 8 فبراير 2020

الضالع - الخليج 365

احتدمت المواجهات في بعض جبهات الضالع، في وقت وصلت تعزيزات حوثية جديدة.



وأفادت مصادر محلية في الضالع، بأن اشتباكات متقطعة شهدتها بعض جبهات المحافظة، وذلك بين وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.

وأوضحت المصادر ، أن الاشتباكات تركزت في جبهة باب غلق والفاخر ومحيط وادي صبيرة والحرة شمال وغربي مديرية قعطبة.

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ويأتي هذا في وقت ذكرت المصادر أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران استقدمت تعزيزات جديدة عبر خط "دمت رداع" تم رصدها وتعاملت وحدة الدروع مع بعض الأهداف منها في محيط منطقة سون وشليل بقعطبة.

ووفقا للمصادر، فإن التعزيزات الحوثية الأخيرة إلى جبهات "الضالع" تمثلت بالعشرات من المجندين وعدد غير يسير من الآليات الحربية والعيارات النارية.

يذكر أن الهدوء الحذر ساد الأجواء في جبهة الأزارق جنوب غربي الضالع خلال ال24 ساعة الماضية.

وتحاول المليشيات الحوثية استعادة سيطرتها على معسكر الجب الاستراتيجي في قعطبة ومدينة الفاخر في الوقت الذي تستهدف فيه القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بعمليات نوعية مناطق العمق الحوثي وأصبحت قاب قوسين من بسط سيطرتها الكاملة على جبال العود ومديرية الحشا وغيرها من الأهداف الإستراتيجية المشتركة لمعركة "صمود الجبال" التي أطلقتها القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني في حزيران الماضي.