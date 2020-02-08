الجيش الوطني يشن هجوم عنيف في الجوف ويحقق وانتصارات كبيرة .. والحوثيين يفرون باتجاه ”الواغرة“

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عدن - ياسمين التهامي - سلاح الشرعية بيد الحوثي والحكومة اليمنية تفرط بأحد ابرز أمور السيادة هام وفي غاية الخطورة : دولة عظمى تفاجئ الجميع وتهز كل اركان الشرعية بعد دعوتها لعزل الرئيس هادي والاطاحة به من منصبه وتقديمه لمحاكمة عسكرية بشكل عاجل رجل أربعيني في العاصمة صنعاء يعترف باستضافة شبكة دعارة من الفتيات في منزله قتلى وجرحى في حادث مروري مروع لعدد من جنود قوات الحزام الامني في ابين

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