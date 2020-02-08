شكرا لمتابعة خبر عن هام وفي غاية الخطورة : دولة عظمى تفاجئ الجميع وتهز كل اركان الشرعية بعد دعوتها لعزل الرئيس هادي والاطاحة به من منصبه وتقديمه لمحاكمة عسكرية بشكل عاجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة شنجهاي الصينية تقريرا عن فيروس كيرونا القاتل الذي ظهر في احدى المدن الصينية مؤخرا . واشار التقرير الى ان كافة الدول اجلت رعاياها او طالبت بنقلهم من المدن القريبة من المدينة الصينية التي ظهر فيها الفيروس وقالت الصحيفة في تقريرها " من المؤسف ان الرئيس اليمني المقيم في الرياض لم يأبه لرعاياه ولم يبعث حتى رسالة من اجل الاطمئنان عنهم ومعرفة مصيرهم. ولفت التقرير الذي لم يذكر اسم الرئيس هادي الى ان اشار الى انه يعيش في قصور الرياض ان مثل هؤلاء الحكام والزعماء ينبغي عزلهم وتقديمهم لمحاكمة عسكرية عاجلة بشكل فوري .

ويوجد آلاف الأجانب من بين ملايين العالقين في مدينة ووهان الصينية، حيث عززت التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد الذي قضى حتى الآن على حياة 170 شخصاً في البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

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وأعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم (الخميس)، عن إصابة أكثر من 7 آلاف شخص بالمرض، أما خارج الصين، فتوجد 80 حالة إصابة مؤكدة في 15 دولة.

فيما يلي إجراءات اتخذتها حكومات أجنبية لإجلاء مواطنيها من ووهان بؤرة تفشي الفيروس:

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية، الثلاثاء، إنها تعمل على خطة لنقل جميع الأستراليين من المنطقة الموبوءة، معظمهم يحمل جنسية مزدوجة، كما قالت.

وأكدت السلطات أنها تلقت اتصالات من نحو 400 أسترالي في الصين أعربوا عن رغبتهم في المغادرة.

وليس لكانبرا قنصلية في الصين، لكن رئيس الوزراء سكوت موريسون، قال إن حكومته تتفاوض مع المسؤولين الصينيين بشأن إجراءات الإجلاء.

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وأكد أن المسؤولين في بلاده يجرون مشاورات مع الولايات المتحدة وبريطانيا حول خطط الإجلاء، ويعملون مع نيوزيلندا حول خطة مشتركة محتملة.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، أمس (الأربعاء)، إنها طلبت إذناً لتسيير رحلتين لإجلاء مواطنيها من الصين.

وأفاد الإعلام المحلي في وقت سابق عن خطط لإجلاء بين 250 و300 هندي من ووهان وأن طائرة «بوينغ 747» في مومباي تستعد للإقلاع لبدء عملية الإجلاء.

وأفادت جاكرتا بوجود أكثر من 230 إندونيسياً في الصين، بينهم نحو 100 في ووهان ومحافظة هوبي. وقالت الخارجية، الثلاثاء، إنها ما زالت بصدد دراسة خطة لإجلائهم.

وحطت طائرة ثانية أرسلتها اليابان في طوكيو، على متنها 400 مواطن ياباني رحلوا من الصين. ويوجد في منطقة ووهان نحو 650 يابانياً أعربوا عن رغبتهم في الخروج، كما أعلنت السلطات، الثلاثاء.

من جهته، قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن كوالالمبور مستعدة لإرسال طائرة إلى ووهان لإجلاء 78 ماليزياً من المدينة.

من جانبها، قالت الخارجية الفلبينية أمس، إنها ستجلي مواطنيها من هوبي، وطلبت من مواطنيها في المنطقة التواصل مع القنصلية في شنغهاي.

وأكد مسؤولون، الثلاثاء، وجود 150 فلبينياً في ووهان و150 في مناطق أخرى في هوبي.

وأجْلت سنغافورة، اليوم (الخميس)، 92 من مواطنيها من ووهان، وفق ما قالت الخارجية في بيان. وعاد هؤلاء على متن رحلة تشغّلها «سكوت للطيران» ووصلت صباح اليوم.

وقالت كولومبو، الثلاثاء، إن لديها نحو 860 طالباً من الصين. وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها تنتظر رداً من السلطات الصينية لإجلاء 32 طالباً سريلانكياً مع أقربائهم على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية السريلانكية من ووهان.

وسترسل سيول طائرات إلى ووهان هذا الأسبوع، حسبما أعلنت وزارة الخارجية، لإعادة مئات من مواطنيها اليوم وغداً.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان أو شان، إن الصين «تُجري ترتيبات» لتايلاند لإعادة مواطنيها، والأولوية للموجودين في مدينة ووهان، لكن لم يعلن عن وقت محدد لذلك. ويوجد 65 تايلاندياً في ووهان، حسب رئيس الوزراء.

ووصل نحو 195 أميركياً صباح أمس، إلى قاعدة عسكرية في كاليفورنيا وخضعوا لفحوصات. ومن المقرر إرسال طائرة ثانية خلال أيام.

وأرسلت فرنسا بدورها طائرة إلى ووهان، فجر اليوم، ويفترض أن تعود غداً وعلى متنها 250 شخصاً.

ويوجد بين 500 وألف فرنسي في المنطقة يفترض إجلاؤهم. ومن المقرر إرسال طائرة ثانية. وأعلن الاتحاد الأوروبي أن 100 مواطن أوروبي سيجري إجلاؤهم كذلك إلى جانب الفرنسيين.

وأوضحت برلين بدورها أنها تخطط لإجلاء نحو 90 ألمانياً من ووهان، وأفادت الصحف الألمانية بأنهم سيغادرون المدينة الصينية، السبت.

ويعمل مسؤولون إسبان مع الصين والاتحاد الأوروبي لإجلاء المواطنين الإسبان من المنطقة، وفق ما أعلنت الخارجية.

وطلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من الحكومة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإعادة 36 جزائرياً من ووهان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.