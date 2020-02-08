شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرا ..الكشف عن غموض اليوم الاول لانتفاضة صنعاء 2017 ..والليلة الاخيرة ل صالح قبل اغتيالة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 02:03 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر مقربة من الرئيس الراحل " صالح" عن فرار قيادات الحوثيين من العاصمة صنعاء في اليوم الأول من المواجهات المسلحة التي دارت رحاها في مناطق عدة بجنوب العاصمة بين الميلشيا وقوات الحماية الخاصة بالرئيس الراحل " صالح" مطلع شهر ديسمبر 2017م .

وأكدت المصادر لـ " اليمني اليوم " أن قوات صالح تمكنت من دحر الحوثيين من جنوب العاصمة وسيطرت فعليا على انحاء واسعة من العاصمة وبدات بالتقدم صوب شمال صنعاء التي تعد منطقة الانتشار الرئيسية للحوثيين بالعاصمة مشيرة الى ان قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي هربت مذعورة في الساعات الاولى من صباح يوم الثاني من ديسمبر 2017م الى مناطق بطوق صنعاء خشية تعرضها للقتل أو الأسر من قبل قوات صالح .



ولفتت الى أن ما تسبب في تغير موازين القوى على الارض هو خيانات مقربين من صالح بينهم قيادات عسكرية وقبلية كانت اتفقت معه على الزحف للعاصمة لدعم القوات الخاصة قبيل ان يتمكن الحوثيين بدعم من احد الدول الخليجية التي زودتهم باموال طائلة لشراء الولاءات واستمالة المقربين من الزعيم الذي لولا الخيانه التي تعرض لها لكان تمكن بشكل منفرد من انهاء انقلاب الحوثيين ولما تمكنت الميلشيا من الاقتراب من محيط منزله ناهيك عن اقتحامه واغتياله داخله .

