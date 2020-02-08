شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل وخطير : الامارات تدعم الانقلابيين بالسلاح والعتاد العسكري ..ووصول سفينة محملة بمختلف الاسلحة والعتاد الى ميناء هذة المحافظة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 02:37 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

وصلت فجر اليوم إلى محافظة أرخبيل سقطرى، باخرة إماراتية على متنها حمولة أسلحة متنوعة ومركبات حديثة.

وقال الناشط السياسي عبدالحميد السومحي ، وهو أحد أبناء مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى، أن الباخرة بدأ إفراغ حمولته مع طلوع الشمس من قبل ضباط وجنود إماراتيين وعناصر تابعة لمليشيات المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتياً.

وأضاف " السومحي " في تصريح خاص لـ " أحداث نت " : للأسف الشديد، القوات السعودية المتواجدة بسقطرى لم تحرك صامتا، عن ما يحدت من قبل الامارات ومندوبها في سقطرى العميد خلفان المزروعي".

وأوضح أن حمولة الباخرة تضمنت إلى جانب الأسلحة سيارات شاصات وهيلوكسات وغرف متنقلة دعماً للمتمردين على الشرعية الدستورية، ممثلة برئيس الجمهورية، وعلى السلطة المحلية بالمحافظة.

