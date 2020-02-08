شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : انفجار عنيف يهز مدينة مأرب الآن !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 02:42 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

سمع دوي انفجار عنيف قبل قليل في مدينة مارب شمال شرقي البلاد. أقرأ أيضا : قائد عسكري يفاجئ الجميع ويكشف "هذا ما سيحدث في صنعاء بعد انهيار خطوط دفاع المليشيا في جبهة " نهم " وتحرير الاخيرة !! عاااااجل : الشرعية تخسر اليوم .. واحد من كبار قادة الجيش في اليمن!!" صورة و الاسم والمنصب " وقال سكان محليون إن انفجارا عنيفا سمع دويه في المدينة. Advertisements وأضاف السكان أن الانفجار أحدث اهتزازا شديدا تسبب بحالة خوف شديدة لديهم. في حين لم يتم الحصول على أي معلومات حول نوع الانفجار. ويتوقع السكان أن يكون الانفجار سقوط صاروخ لميلشيا الحوثي المتمردة. وكانت قبل يومين قصفت ميلشيا الحوثي بصاروخ منزل مواطن راح ضحيته 9 اشخاص بين قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال.

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