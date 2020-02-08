عاااااجل : الشرعية تخسر اليوم .. واحد من كبار قادة الجيش في اليمن!!" صورة و الاسم والمنصب "

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 01:37 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

توفي قبل قليل ، واحد من كبار قادة الجيش في اليمن.

وقال مصدر عسكري لـ " أحداث نت " أن العميد منصور حيدرة غالب الغزالي رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بمحافظة عمران سابقأ توفى أثر نوبة قلبية مفاجئة في مستشفى النقيب بمنصورة عدن. ونعت دائرتي الاستطلاع الاستراتيجي والاستخبارات العسكرية رحيل القائد العسكري البارز العميد منصور حيدرة غالب الغزالي الذي بوفاته فقد الوطن والقوات المسلحة واحدأ من خيرة القادة العسكريين. Advertisements وقال مدير دائرة الاستطلاع الاستراتيجي العسكري العميد الركن ناصر عبدالرب أن العميد منصور حيدرة الغزالي كان من أكفاء الكوادر القيادية الشريفة التي افنت أغلى سنوات عمرها في خدمة الوطن والمؤسسة الدفاعية القوات المسلحة. موجهأ أصدق التعازي والمواساة إلى إخوان وأولاد الفقيد وال الغزالي عامة بهذا المصاب الجلل والأليم مبتهلا إلى المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون لله .



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