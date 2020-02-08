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صنعاء - ياسمين الخيامي - مصدر عسكري يفجر مفاجأة ويكشف عن مقر خطير للجيش الوطني اصبح بحوزة مليشيا الحوثي

كشفت مصادر عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي اليوم الجمعة إن مسلحيها استولوا على الأرشيف العسكري الخاص بالمنطقة العسكرية السابعة وذلك عقب سيطرتهم على مقر قيادة المنطقة في مديرية نهم خلال الهجوم الأخير في الأيام الماضية.

ولفت المصدر إلى إن هذا الأرشيف يحوي على الكثير من المعلومات والاسرار العسكرية الخاصة بضباط وجنود قوات الشرعية اليمنية وتفاصيل أفرادها بالإضافة إلى خرائط حربية وشفرات اتصالات.

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وأكد المصدر خلال بثهم فيديوهات من أرشيف المنطقة العسكرية السابعة تضمنت زيارات لقيادات عسكرية وسياسة رفيعة المستوى في الشرعية اليمنية كان من أبرزها نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر وقادة وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان بالإضافة إلى قيادات التحالف وتفاصيل الاجتماعات التي دارت خلال الزيارة.

وأعلنت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي، سيطرتها على المنطقة العسكرية السابعة وكافة مناطق نهم شرقي العاصمة صنعاء إضافة إلى بعض مديريات مأرب والجوف في عملية أطلقت عليها اسم “البنيان المرصوص”.