شكرا لمتابعة خبر عن شيوخ الامارات وولي عهد ابو ظبي وعيدروس الزبيدي يطيرون فرحا ويرقصون ابتهاجا ..عدوهم اللدود يتلقى ضربة ساحقة ستجعل كل اليمنيين في الشمال والجنوب يلعنونه ليل نهار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شيوخ الامارات وولي عهد ابو ظبي وعيدروس الزبيدي يطيرون فرحا ويرقصون ابتهاجا ..عدوهم اللدود يتلقى ضربة ساحقة ستجعل كل اليمنيين في الشمال والجنوب يلعنونه ليل نهار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيوخ الامارات وولي عهد ابو ظبي وعيدروس الزبيدي يطيرون فرحا ويرقصون ابتهاجا ..عدوهم اللدود يتلقى ضربة ساحقة ستجعل كل اليمنيين في الشمال والجنوب يلعنونه ليل نهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.