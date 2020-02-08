فيما مأرب على مرمى النظر.. أسماء قتلى المرتزقة خلال عملية البنيان المرصوص

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

عرض الإعلام الحربي، مشاهد جديدة ونوعية وثق فيها جانبا من العملية العسكرية الواسعة التي نفذها المجاهدين الأبطال غرب مدنية مأرب وأسفرت تطهير جبل صلب الاستراتيجي وعدد كبير من المواقع غربي المدينة.

وأظهرت المشاهد والصور الخسائر الفادحة التي تكبها العدو خلال العملية العسكرية النوعية التي نفذها الجيش واللجان من عدة مسارات، كما تظهر تدمير وإعطاب واغتنام عشرات الآليات العسكرية.

كما أظهرت المشاهد الملاحم البطولية التي سطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال اقتحام مواقع المرتزقة، واغتنام عتاد عسكري كبير.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا خلال الأيام الماضية، عملية عسكرية كبرى باسم البينان المرصوص أسفرت عن تحرير كامل مناطق نهم وعدد من المديريات بمحافظتي مأرب والجوف وتكبيد قوى العدوان خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وقد كشف مصدر عسكري،، عن بعض أسماء المرتزقة الصرعى والجرحى خلال عملية البنيان المرصوص التي طهرت كامل مناطق نهم ومساحات كبيرة من محافظتي مأرب والجوف تقدر بأكثر من 2500كم2.

وفيما يلي أسماء القتلى والجرحى المرتزقة:-

أولا اسماء القتلى:

1- قائد ما يسمى اللواء 203 العميد المنافق/ زيد الشومي اثر استهداف مدفعي اجتماع للقيادات في كوفل

2- قائد ما يسمى اللواء 310 العميد/ نبيل خميس (ابو عاصم) في نهم

3- أركان حرب ما يسمى اللواء 110 المنافق/ مروان الدوعري.

4- أركان حرب ما يسمى اللواء حفظ السلام العميد/ مطهر محمد سعد القدمي بنهم.

5- أركان ما يسمى اللواء التاسع حرس حدود المنافق/ قايد حمد غنيمة في العقبة.

6- رئيس عمليات ما يسمى باللواء 81 مشاه المقدم/ احمد علي شبان في نهم

7- عمليات ما يسمى اللواء 125 العقيد/ احمد الشبان في حريب نهم.

8- رئيس عمليات ما يسمى اللواء 133 المنافق/ عصام هزبر في الفرضة

9- نائب رئيس عمليات مايسمى باللواء 81 القيادي/ أحمد علي أحمد الابارة في نهم.

10- ركن تسليح ما يسمى اللواء 155 المنافق/ ابو سيف محمد بن ناجي ساهية في المصلوب.

11- رئيس التدريب والتأهيل في ما يسمى المنطقة العسكرية السابعة العميد المنافق/ حاتم محمد علي الصباري في نهم.

12- ركن التوجيه المعنوي لما يسمى المنطقة السادسة المنافق/ مروان الدغار في جبهة العقبة.

13- قائد كتيبة الهندسة في ما يسمى اللواء 22 مشاة القيادي المنافق/ عبدالسلام المخلافي في قعيطه بحام.

14- قائد ما يسمى كتيبة الرئاسة المنافق/ بندر شتران، في المتون

16- قائد ما يسمى كتيبة الهندسة في اللواء 22 المنافق/ عبدالسلام المخلافي، في المتون

17- القيادي المنافق/ عراف العبيدي أحد قادة المجاميع في حريب نهم

18- العميد المنافق/ حاتم محمد الصباري، في ماس

18- المنافق الدكتور/ ناصر مثنئ مدير عام ما يسمى الصناعة والتجارة التابع للمنافقين في محافظة الجوف

19- النقيب المنافق/ صالح علي أبوخرص جلوه (الأمن المنشآت). من أبناء الجدعان قتل في يام

20- ملازم 2 المنافق/ محمد محسن محمد الحرملي من أبناء صنعاء قتل في حريب نهم تبع اللواء 125.

21- ملازم أول المنافق/ فاضل محمد سعد الشبيلي من أبناء ريمة كسمه تبع اللواء121.

22- العقيد المنافق/ علي بن قاسم مهفل بنهم

23- الرائد المنافق/ هاني هزاع في المتون

24- المنافق/ جعبل محمد علي الشريف.

…

ثانيا: اسماء الجرحى

1- قائد ما يسمى اللواء 89 القيادي/ مانع ابو سعيد بطلقة قناص في المتون، وأنباء عن مصرعه متأثرا بجراحه

2- قائد ما يسمى اللواء 133 المنافق/ عبدالغني طاهر في قطاع الميسره بنهم.

3- قائد ما يسمى اللواء 127 المنافق/ عبدالله الضاوي في جبهة المقاطع خلال استهدافهم بقذيفة مدفعيه

4- رئيس عمليات ما يسمى المنطقة الثالثة القيادي المنافق/ عبدالرحمن الشراجي، في نقطة الكساره.

5- ركن الفنية لما يسمى المنطقة السادسة المنافق العميد/ عبده سلام دغيش

6- قائد كتيبة في ما يسمى اللواء الاول مشاه جبلي المنافق/ شاكر الاقرع (ابو صلاح) في جبل رشاء

7- نائب قائد قوات المنشئات خلال استهداف الامن المركزي

8- المنافق الكبير/ الصبري كبير معلمي الاصلاح، خلال استهداف مدرسه القوات الخاصة من قبل القوة الصاروخية.

9- المنافق/ صالح علي محسن الهدي نجل عمليات المنطقة السادسة

10- المنافق/ صالح حركان

11- المنافق/ يحي صالح الهدي

12- المنافق/ عبدالله احمد الهدي

13- المنافق/ فيصل علوان الكثيري

14- المنافق/ علي صالح سران الكثيري في مجزر.

15- المنافق/ ياسر عابد. في الفرضة

16- المنافق/ علي عامر عايض في المتون

17- المنافق/ حس يحي العكيمي في المتون

18- المنافق/ علي عامر عايض

19- المنافق/ حسن يحي العكيمي في المتون

20- المنافق/ حليمان ناصر حسين حليمان

21- المنافق/ حسين زبن حسين حليمان

22- المنافق/ عبد القادر عزان في الفرضه بنهم.

23- المنافق/ عارف محمد حسن قرصان في العقبه

24- المنافق/ مطر محمد مبارك شهران في العقبه

25- المنافق/ عبدالرب هادي ابو راس البقري في العقبه

26- المنافق/ محمد صالح بن علي بن عسكر في العقبه

27- القيادي/ سلطان جراد قائد كتيبة الامن الخاص في العقبه

28- المنافق/ ذياب سالم سنان. في العقبه

29- المنافق/ يحي عبدالله ابو ليلى تابع للواء 125 في صرواح

30- المنافق/ صالح هادي العسوري تابع للواء 125 في صرواح

31- المنافق/ حسين علي الجعدي تابع للواء 125 في صرواح

32- المنافق/ محمد صالح وافي. تابع للواء 125 في صرواح

33- المنافق/ خليل صالح حمود احمد يحي في نهم

34- المنافق/ عبدالمجيد محمود زليط في نهم

35- المنافق/ محمد خالد علي عايض في نهم

36- المنافق/ محمد سيف علي صالح البحيري في نهم

37- المنافق/ ماجد علي علي قالح فراص في نهم

38- المنافق/ يحي عبدالله قملان اركان ما يسمى اللواء 101 بقذيفه هاون في العقبه

39- القيادي/ جراد ركن بشريه ما يسمى لواء101 اصابة خطيره

يشار إلى أن حصيلة قتلى وجرحى مرتزقة العدوان خلال عملية “البنيان المرصوص” بلغت أكثر من 3500 قتيل ومصاب وأسير، بحسب الناطق الرسمي للقوات المسلحة الذي أكّـد أن غالبيةَ هذه الحصيلة هم قتلى وجرحى الأمر الذي يُمثّل محرقةً كبرى لهم.