وردنا الان : رجل أربعيني في العاصمة صنعاء يعترف باستضافة شبكة دعارة من الفتيات في منزله

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عدن - ياسمين التهامي - دولة عظمى تفاجئ الجميع وتهز كل اركان الشرعية بعد دعوتها لعزل الرئيس هادي والاطاحة به من منصبه وتقديمه لمحاكمة عسكرية بشكل عاجل قتلى وجرحى في حادث مروري مروع لعدد من جنود قوات الحزام الامني في ابين بعد مقابلة رئيس الوزراء.. التحالف يبشر اليمنيين باستئناف صرف مرتبات الموظفين المدنيين بالعملة الجديدة في مناطق سيطرة الحوثيين أكاديمي عراقي : نصرالله سيهرب إلى إيران.. وهذا ما حدث لـ’’عبدالملك الحوثي’’

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