شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : انباء عن انهيار اهم جبهات مأرب ..ومصرع قائد الجبهة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/07 الساعة 11:58 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تواصل القوات الحكومية التمشيط والتوغل في مناطق تقع بين محافظتي مارب والجوف شمال شرقي البلاد.

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انباء عن اجتياح القوات المشتركة ل شارع الخمسين بالحديدة,وتكبيد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة بالارواح والعتاد"تفاصيل "

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية شنت هجوما واسعا على تمركز ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية مجزر.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع جديد في جبهة الجرشب مجزر, بعد مواجهات عنيفة ماتزال مستمرة حتى اللحظة.

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وذكرت المصادر أن مواقع الحمراء والمقطوعة والتباب الشرقية للمحزمات وتباب عدة أخرى تم السيطرة عليها وتأمينها والتوغل صوب بقية مناطق المديرية.

وأفادت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تشهد انهيار غير مسبوق بعد مصرع قائد جبهتها العام المكنى أبو العباس وإلى جانبه قيادات أخرى وعشرات العناصر الحوثية.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية استعادة عقب التحرير فيما كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وبحسب المصادر تزامن ذلك مع غارات جوية للتحالف العربي طالت تعزيزات وتحركات ميلشيا الحوثي المتمردة في المنطقة, تمكنت خلالها من تدمير آليات وأطقم محملة بالمقاتلين.



