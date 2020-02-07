شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : خبير عسكري ,يفجر مفاجأة صادمة ,ويكشف السبب ,الذي جعل ظهر الشرعية, والجيش ,مكشوف ,للحوثيين ..منذو اليوم الاول للمعارك !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 12:21 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أكد خبراء اتصالات أن انقطاع الإنترنت عن اليمن منذ أكثر من شهر عمل متعمد من قبل مؤسسة الاتصالات الخاضعة للحوثيين وليس ناتجاً عن قطع كابل بحري كما يدعون في إطار أهدافهم لحجب المعلومة عن المواطنين.

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وطالب الخبراء الحكومة الشرعية بإنشاء بوابة إنترنت في عدن أو حضرموت أو مأرب تكون بديلاً عن يمن نت، وقطع المسار الثالث عن الحوثيين (الحديدة - صنعاء) عن المسارات التي توفر خدمة الإنترنت في اليمن، ومد كابل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عبر منفذ الوديعة أو الخضراء.

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وقال المهندس رائد الثابتي في حديث لـموقع"الثورة نت" على هامش ندوة خاصة نظمها مركز العاصمة الإعلامي بالتعاون مع مركز ميديا برو في مدينة مأرب إن إصلاح الكابل البحري من الناحية الفنية لا يحتاج لأكثر من ساعات.

وأضاف:"التعرف على مكان القطع يتم خلال خمس دقيق على أكثر تقدير من خلال جهاز يسمى OTRD أما إصلاحه فهو يتم عن طريق انتشال طرفي الكيبل المكسور على ظهر سفنية وتلحيمه بمكائن خاصة تقوم بتوصيل الشعيرات الزجاجية، وهذا الامر لايستغرق ساعات".

واعتبر الثابتي ادعاءات الحوثيين بأن هناك قطع في الكابل البحري لكل هذه الفترة استخفاف بعقول الناس، وسلب لأموال المشتركين، وقبل ذلك تقصير من قبل وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية.

واعتبر أن بقاء قطاع الاتصالات بيد الحوثيين من الناحية العسكرية يجعل ظهر الشرعية مكشوفاً منذ اليوم الأول مؤكدا أن الإتصالات تمثل للحوثيين جهاز استخباراتي يغنيهم عن عشرات الجيوش من المخبرين.



