شكرا لقرائتكم خبر عن قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي , تعود من جديد للواجهه , واستنفار حشود غفيرة من قبائل الحجرية , والتهديد بتصعيد خطير !!"تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 12:42 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

ابناء الشمايتين : من ساحة الشهيد القائد الحمادي طالبوا بنشر نتائج التحقيقات في جريمة اغتيال العميد الحمادي مالم تستجب الجهات المعطلة فسيكون الرد التصعيد بوسائل مختلفة.

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احتشد يوم الجمعة جمع غفير من المواطنيين لأداء صلاة الجمعة من ابناء الشمايتين في ساحة العميد الشهيد عدنان الحمادي في التربة أمام المجمع الحكومي طالبوا بنشر نتائج التحقيقات في جريمة إغتيال شهيد الوطن عدنان محمد الحمادي قائد اللواء (35) مدرع وسرعة محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال أشرف الذبحاني وأسامة الأشعري .



خطيب الجمعة حبيب الرباصي طالب بتطبيق شرع الله في القصاص من القتلة ومعرفة المتسببين في ارتكاب الجريمة والمخططين والممولين لتلك الجريمة البشعة وأكد أن سرقة الوقت ليس في صالح القضية فالنفوس مشحونة وعلى الدولة أن تحمي القانون والأنظمة لانصاف ذوي الشهداء من الظلم الذي يمارس ضدهم .

وفي الخطبة اضاف الرباصي قائلا إن الوقت طال لكشف المجرمين القتلة ويجب اطلاع الرأي العام عن نتائج التحقيق وإثبات اننا في دولة محترمة تصون الحقوق وترعي الحريات وتحافظ على حياة الناس وتنشر العدل والخير بين الجميع .. فأين هذه الدولة الراعية؟ .

وأضاف يجب انصاف اسر شهداء الحجرية وعلى راسهم الشهيد عدنان الحمادي لما مثله الراحل من مشروع وطني لدولة مدنية حقيقية ونواة لجيش وطني حقيقي كما طالب بسرعة محاكمة القتلة في جريمة اغتيال اسامة الاشعري وأشرف الذبحاني وعلى القضاة في الشمايتين أن يصدر حكما بحق الجناة ومن يقف خلفهم دون خوف في سبيل تحقيق العدل وانصاف المظلومين.

من جانبه قال نجيب عبدالوهاب :"التصعيد هو الحل للفت الانظار وقطع الطرقات وهي الوسيلة الوحيدة التي يفهمها الطغاة والقتلة لكي يشعروا أن الحجرية لن تصمت حتى يذهب دم الشهيد الحمادي هدرا وهي نفس الجريمة التي حيكت في قضية الشهيد عبدالرقيب عبدالوهاب فبعد الجريمة اعلنوا أن عبدالرقيب قتل نفسه وهذا استخفاف بحق الشهداء والتاريخ يعيد نفسه" .

أما الشاب عبدالجليل قال'" من ساحة الحمادي نوجه رسالة للرئيس هادي بصفنه رئيس القوات المسلحة والأمن نطالب بكشف الحقيقة ومحاكمة القتلة ومن يقف خلفهم واعلان النتائج على الرأي العام ".

في ذات السياق اضاف العزي الشهاب :"الحمادي لم يمت بل مازال حيا فينا وفي القلوب فهو عنوان الكرامة وقائد وطني ونطالب الرئيس والنائب العام اظهار الحقيقة للرأي العام دون تأخير وتسويف وضحك على الذقون".

