شكرا لقرائتكم خبر عن انباء عن اجتياح القوات المشتركة ل شارع الخمسين بالحديدة,وتكبيد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة بالارواح والعتاد"تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 12:12 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر أن قوات العمالقة وحراس الجمهورية تمكنت من شن هجوم على مواقع مليشيا الحوثي في شارع الخمسين بمحافظة الحديدة. Advertisements واكدت المصادر تمكن القوات المشتركة من تكبيد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة بالارواح والعتاد في واجهة هي الأعنف منذ توقيع اتفاقية السويد . واضافت المصادر أن معركة الحديدة انهت الاتفاقية الموقعة لإيقاف إطلاق النار وان تحرير مدينة الحديدة بات من أولويات القوات المشتركة



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