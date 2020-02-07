شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يلقي القبض على قيادي بارز مقرب من زعيم المليشيا , كان يقود خلية حوثية..كادت تفجر اهم قطاع نفطي في مأرب "الاسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/07 الساعة 11:53 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قبضت القوات الحكومية على مجوعة كبيرة من ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر خاصة إن القوات الحكومية قبضت على مجموعة من ميلشيا الحوثي المتمردة على متن أربعة أطقم في إحدى النقاط على خط الجوف حضرموت.

وأضافت المصادر أن الأربعة الأطقم كانت متجهة صوب مارب حيث تم إيقافها عند نقطة للقوات الحكومية واستفسار قائدها الحوثي "اين طريقها وما الذي تبحث عنه".

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وتابعت المصادر أن قائد المجموعة الحوثية أخبر قيادة النقطة التابعة للحكومة أنه في مهمة من الميلشيا بالتحرك لاستلام وحماية قطاع النفط في صافر.

وذكرت المصادر أن أفراد النقطة التابعة للقوات الحكومية باشرت القبض على المجموعة واخذ أسلحتهم واقتيادهم وتسليمهم مع قائد المجموعة للجهات المختصة.

وأوضحت المصادر أن قائد المجموعة ابن نجل القائد العسكري المعروف حسان الواحدي الذي شارك ضد ميلشيا الحوثي المتمردة في الحروب الستة بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وتوهم ميلشيا الحوثي المتمردة عناصرها بأنها قد سيطرة على محافظة مارب والجوف, وتدفع بهم إلى الأمام بشكل جماعي وانتحاري.

يتزامن ذلك مع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميلشيا الحوثي المتمردة في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد, تكبدت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

