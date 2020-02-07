شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن على طريقة هروب الاميرة هيا .. الاميرة سلمى تهرب بمساعدة ولي العهد بالمملكة والصحافة الفرنسية تنشر اول صورة لها بعد التحرر ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفى محامي العائلة الملكية في المغرب الاخبار التي يتم تداولها حول هروب زوجة العاهل المغربي الملك محمد السادس . وفي تقرير نشره محامي العائلة الملكية كشف فيه لأول مرة عن طلاق العاهل المغربي الملك محمد السادس من زوجته "السابقة" الأميرة سلمى بناني . --------------------------------- شاهد ايضا : • على طريقة هروب الاميرة هيا .. الاميرة سلمى تهرب بمساعدة ولي العهد بالمملكة والصحافة الفرنسية تنشر اول صورة لها بعد التحرر ..شاهد • كيف تحمي نفسك من الضغط والجلطات الدماغية والسكتات القلبية .. هذة الفاكهة الرخيصة الثمن تنهي مشكلتك للابد • عاجـــل : صحيفة "سبق" السعودية تكشف تفاصيل مفاجئة عن "فتاة أحد المسارحة" ..ماحدث لها اليوم كان مروع • اذا كنت تعاني من ضعف الانتصاب فأنت مصاب بهذا المرض الخطير والقاتل الصامت ..شاهد الاعراض وطرق الوقاية • لا داعي للخوف من حصوات الكلى بعد اليوم .. خمسة مشروبات رخيصة الثمن ومتوفرة في كل مكان تمنع تكوينها وتنهي مشكلتك للابد • فيديو صادم : شاهد.. قبلة هيفاء وهبي التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.. وفستانها الذي أظهر مفاتنها بشكل مثير Advertisements • عروسة إماراتية تهرب من زوجها بعد أربعة أيام فقط من حفل الزفاف .. والسبب الصدمة التي حدثت لها بالفندق ..شاهد • هذة الفاكهة اللذيذة التي يسترخصها الجميع تحميك من ضغط الدم والجلطات الدماغية والسكتة القلبية ..شاهد • هذة الفاكهة تعيد لك قوتك الجنسية حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام .. تناولها وشاهد المفاجأة التي ستحدث لك وتغير حياتك للأبد • شاهد.. امرأة متزوجة تعاشر أسد لمدة 7 أيام .. وعندما حققت حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت المفاجأة .. فيديو • عاجـــل : قانون جديد في السعودية .. ممنوع الزواج بهؤلاء الفتيات !؟ • فتاة سعودية ثرية جدا تتزوج من شاب ياباني ..لكن ما حدث لها أول ليلة من ليالي الزفاف كان صادم ومرعب ..شاهد • شاهد : مذيعة MBC المستقيلة "علا الفارس" تفاجئ الجماهير بملابس مثيرة وتستفز السعودية ب“شماغ تميم“ من فوق الخيل ---------------------------------

ونفى محامي العائلة هروب الأميرة سلمى من المغرب عن طريق ولي العهد الأمير "مولاي الحسن"، على غرار هروب الأمير هيا زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم . وجاء هذا النفي بعد ما نشر عبر الصحافة الفرنسية، ردا على موقع مجهول،أكد هروب الأميرة سلمى زوجةالعاهل المغربي برفقة أبنائها، على طريقة هروب الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" .

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