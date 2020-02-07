شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مجموعة شركات الشيباني تصدر بيان هام بشأن الحملة التحريضية التي استهدفت مصنع الثلج التابع لها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بيان هام صادر عن مصنع الثلج التابع لمجمبيان صادر عن مصنع الثلج التابع لمجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني ( شركة التكامل الدولية المحدودة ) يكشف فيه سر الحملة التحريضية الكاذبة التي استهدفته وارتباط هذه الحملة بعصابة خارجة عن النظام والقانون

، تريد أن تبتز الشركة للتنازل عن قضية اختلاس بملايين الريالات منظورة أمام المحكمة والجهات الأمنية المختصة .

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- تابع في البيان هذه العصابة التي تقف وراء الحملة التحريضية ضد مصنع الثلج مؤخرا ( اختطفت مدير مصنع الثلج وهددته بالقتل ، إذا لم يتنازل عن قضية الاختلاس، كما هددته بنشر مزيد من الصور التي ستحرق سمعة مصنع الثلج وستغلقه للأبد حسب زعم زعيم العصابة) .

- تابع في البيان : توجيه محافظ تعز بإلقاء القبض على زعيم العصابة التي اقتحمت مصنع الثلج بالأطقم العسكرية والعناصر المسلحة .

- وفي البيان خفايا مهمة .. تكشف حجم التضييق على القطاع الخاص ، وتنذر باستهداف للاستثمار في مدينة تعز ، في ظل صمت للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية .