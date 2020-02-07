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صنعاء - ياسمين الخيامي - يان صادر عن مصنع الثلج التابع لمجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني يكشف فيه سر الحملة التحريضية الكاذبة التي استهدفته وارتباط هذه الحملة بعصابة خارجة عن النظام والقانون

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