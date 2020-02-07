شكرا لمتابعة خبر عن لا تحاليل ولا مضادات ولا ادوية..عالم روسي كبير يباغت العالم ويكتشف نبتة يمنية رخيصة الثمن قادرة على شفاء المصابين بفيروس "كورونا" القاتل .. شاهد الصورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - لا تحاليل ولا مضادات ولا ادوية..عالم روسي كبير يباغت العالم ويكتشف نبتة يمنية رخيصة الثمن قادرة على شفاء المصابين بفيروس "كورونا" القاتل .. شاهد الصورة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا تحاليل ولا مضادات ولا ادوية..عالم روسي كبير يباغت العالم ويكتشف نبتة يمنية رخيصة الثمن قادرة على شفاء المصابين بفيروس "كورونا" القاتل .. شاهد الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.