شكرا لمتابعة خبر عن ورد الان.. قوات الشرعية وخُبراء الحرب يفاجئون الحوثيون بخطة إستراتيجية جديدة تفتح أهم الطرق المباشرة إلى العاصمة صنعاء بعد سقوط قتلي وجرحى وخط الدفاع الأول للحوثيين ..(الصور الحصرية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الان.. قوات الشرعية وخُبراء الحرب يفاجئون الحوثيون بخطة إستراتيجية جديدة تفتح أهم الطرق المباشرة إلى العاصمة صنعاء بعد سقوط قتلي وجرحى وخط الدفاع الأول للحوثيين ..(الصور الحصرية)

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان.. قوات الشرعية وخُبراء الحرب يفاجئون الحوثيون بخطة إستراتيجية جديدة تفتح أهم الطرق المباشرة إلى العاصمة صنعاء بعد سقوط قتلي وجرحى وخط الدفاع الأول للحوثيين ..(الصور الحصرية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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