شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : معجرة إلهية تصعق ابو علي الحاكم وترعب كل المشرفيين الحوثيي..و4 اطقم حوثية بكامل سلاحها وافرادها تسلم نفسها للشرعية وقائد المجموعة يصاب بالجنون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : معجرة إلهية تصعق ابو علي الحاكم وترعب كل المشرفيين الحوثيي..و4 اطقم حوثية بكامل سلاحها وافرادها تسلم نفسها للشرعية وقائد المجموعة يصاب بالجنون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : معجرة إلهية تصعق ابو علي الحاكم وترعب كل المشرفيين الحوثيي..و4 اطقم حوثية بكامل سلاحها وافرادها تسلم نفسها للشرعية وقائد المجموعة يصاب بالجنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.