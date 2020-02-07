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صنعاء - ياسمين الخيامي - المراسل الحربي محمد العرب يفجر مفاجأة خطيرة حول فاطمة ابنة 12 ربيعا .. هذا ما عثر عليه في كاميرا أبو الكرار وصعق الجميع وابكاهم ؟

ضمن الأسرر التي عثر عليها المراسل الحربي لقناتي العربية والحدث في اليمن محمد العرب فقد كشف عن مفاجأة خطيرة في كاميرا المصور الحوثي ابو كرار الأكواع . وقال العرب : لم تفعلها القاعدة..!

لم تفعلها داعش..!

لم تفعلها منظمة حباد اليهودية المتطرفة..!

لم تفعلها جماعات ابو سياف الإرهابية..!

لم تفعلها جماعة بوكو حرام الإرهابية..!

حتى الحرس الثوري الارهابي لم يفعلها..!

الحوثيون فقط من يجندون فاطمة ذات 11 عام لتقاتل معهم..!

ترقبوا تقارير من كاميراتهم

وسبق أن غرد المراسل الحربي وفق رصد يمن تايم بالكشف عن محتويات الكاميرا على قناة العربية معلنا موعد بث ما عثر عليه بالقول :

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لم تفعلها داعش..!

لم تفعلها منظمة حباد اليهودية المتطرفة..!

لم تفعلها جماعات ابو سياف الإرهابية..!

لم تفعلها جماعة بوكو حرام الإرهابية..!

حتى الحرس الثوري الارهابي لم يفعلها..!

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