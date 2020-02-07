تحرير 4 أسرى من ابطال الجيش واللجان في عملية تبادل بشبوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلن عبدالقادر المرتضى – رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تحرير أربعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية.

وأوضح المرتضى في تصريح له الجمعة، أن لجنة شؤون الأسرى أجرت عملية تبادل مع مرتزقة العدوان في جبهة شبوة عبر وساطة محلية أسفرت عن تحرير أربعة من المجاهدين الأبطال.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تمكنت من تحرير العشرات من أبطال الجيش واللجان الشعبية عبر الوساطات المحلية رغم محاولة تحالف العدوان الغاشم منع أي عملية تبادل بهدف الإمعان في معانات الشعب اليمني الصامد.

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