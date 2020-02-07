شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : الجيش الوطني يعلن رسميا قطع خطوط الامداد على المليشيات شرق صنعاء , بعد السيطرة على مواقع مهمة ابرزها المخدرة وجبل هيلان "احصائيات وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/07 الساعة 09:26 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

الجيش الوطني يسيطر على المخدرة والضيق وهيلان ويقطع خط إمداد الحوثيين شرق صنعاء

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد ركن عبده مجلي، إن قوات الجيش سيطرت على مواقع مهمة في جبهات المخدرة والضيق، وهيلان والمشجح التابعة لمديرية صرواح، بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية تزامناً مع ضربات مركزة لمقاتلات التحالف العربي على تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة.

وأضاف ” بأن الجيش الوطني استدراج عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى أحد الأودية في جبهة الساقية شمال جبل يام، ملحقاً بها الخسائر الكبيرة في الأروح والعتاد.. مشيراً إلى استمرار المليشيا الحوثية قصفها الأحياء السكنية في مدينة الحزم عاصمة المحافظة بالقذائف والصواريخ.

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وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة ، إن قوات الجيش حققت انتصارات وتقدمات في جبهة المتون ، وتمكنت من “سحق” التسللات في منطقة الجرعوب.. مضيفاً أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بدورها، آليات وتعزيزات ومخزناً للذخائر والأسلحة تابعة للمليشيا في جبل حام بمديرية المتون تزامناً مع تقدم الجيش في الجبهة محرراً مواقع جديد.

وأضاف في حديث لموقع صحيفة 26 سبتمبر رصده ” أحداث نت ” أمس : إن القوات المسلحة استعادت زمام المبادرة والمباغتة في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، وتحولت من الدفاع إلى الهجوم، وحررت مواقع استراتيجية منها مرتفع “قرن عيقب” المحاذي لجبال يام، الذي يقطع أهم خطوط إمداد مليشيا الحوثي في نهم شرق صنعاء، بعد معارك شرسة أسفرت عن سقوط عدد كبير من عناصر المليشيا قتلى وجرحى.

وأشار إلى أن أبطال الجيش استدرجوا مجموعة من عناصر المليشيا إلى كمين محكم في قطاع حريب نهم بمنطقة صلب ونجد العتق، وتم تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.. مؤكداً قصف مدفعية الجيش تعزيزات المليشيا جنوب صلب، أسفرت عن تدمير عدد من الأطقم ومقتل جميع من كانوا فيها.

