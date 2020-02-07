شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : عكس كل الروايات ..مأرب على وشك السقوط بيد الحوثي , و هذه حقيقة المعارك في مأرب "الحوثيين يطوقون مأرب من اربع جهات وهذه هي المسافة الفاصلة للاجتياح الكامل للمدينة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/07 الساعة 10:12 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وزع الإعلام الحربي اليمني، اليوم الجمعة، مشاهد جديدة ونوعية لعملية تحرير جبل صلب الاستراتيجي والمواقع المجاورة له غربي مدينة مأرب ضمن مسارات عملية البنيان المرصوص.

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ووثقت المشاهد اقتحام مجاهدي الجيش واللجان الشعبية جبل صلب الاستراتيجي وعددًا من المواقع المحصنة وتطهيرها بالكامل واغتنام وإحراق دبابات ومدرعات وآليات ومدافع ومخازن أسلحة.

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وبينت المشاهد احتدام المعارك بين مجاهدي الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان والاشتباك من مسافات قريبة بعد أن مشط المجاهدون المواقع التي كان يتمركز فيها المرتزقة، وأظهرت المجاهدين وهم يدكون مواقع العدو.

كما أظهرت المرتزقة وهم يلوذون بالفرار على متن مدرعات وآليات العدوان مخلفين وراءهم قتلاهم وجرحاهم، نتيجة الرعب الذي أصابهم وهم في مواجهة المجاهدين ما دفعهم إلى الهرب والفرار بشكل غير عادي.

وأظهرت المشاهد المجاهدين وقد باتوا على بعد كيلومترات من مدينة مأرب وكيف كانوا يقتحمون بكل بسالة وشجاعة منقطعة النظير المواقع المحصنة وقتل من قُتل وفرار من تمكن من الفرار.

