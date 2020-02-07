ليس نهم ولا صرواح ولا الضالع ..الجيش الوطني يربك حسابات الحوثيين ويعلن الزحف نحو صنعاء من مسار غير متوقع واندلاع معارك وتقدم كبير للجيش الآن "مستجدات وتفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/07 الساعة 09:40 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن أركان حرب اللواء 115 مشاة العقيد الركن الخضر امطلي، انطلاق معركة تحرير العاصمة صنعاء، من بوابة جبهة ثرة بمحافظة أبين.

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وأكد الخضر أثناء زيارته اليوم إلى جبهة ثرة ، التي تأتي بعد ثلاثة أيام من زيارته لنفس الجبهة "أن تحرير العاصمة صنعاء، هدف أبطال قوات الجيش والمقاومة في "ثرة" ، وقد عزموا على ذلك "

وأضاف " لقد جهزنا بتوجيهات وأشراف قائد اللواء 115 مشاة العميد سيف علي القفيش ، كل ما لدينا من إمكانيات واستعددنا جيدا لمعركة تحرير العاصمة صنعاء والخلاص من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران".

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وأشار إلى أن زيارته الأولى إلى الجبهة كان الهدف منها الاطلاع على مستوى سير الإعداد لهذه لخوض المعركة الفاصلة مع مليشيات الحوثي الانقلابية ، تنفيذاً لتوجيهات قائد اللواء 115 مشاة ".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام ضباط وأفراد الوحدات العسكرية التابعة للواء 115 مشاة في جبهة ثرة، خلال زيارته لهم اليوم في خطوط النار وبقية مواقع الجبهة.

وذكر مصدر " أحداث نت "، أن أركان حرب اللواء 115 مشاة العقيد الركن الخضر امطلي ، تفقد كافة مواقع الوحدات من اللواء في جبهة ثرة وموقع الحمراء بمحافظة أبين للإطلاع على أوضاع أبطال الجيش ومعنوياتهم القتالية.

وأضاف المصدر أن العقيد الركن الخضر امطلي، استمع من المرابطين في جبهة القتال ، لوضعهم القتالي ومستوى تنفيذ المهام المسنودة إليهم، والمتمثلة بالزحف نحو العاصمة صنعاء لتحريرها. مشيداً بصمودهم الاسطوري في وجه مليشيات الحوثي ناقلا لهم تحيات قيادة اللواء 115 مشاة ممثلة بالعميد سيف القفيش قائد اللواء.

وأكد العقيد الركن امطلي في كلمته أمام الضباط والجنود البواسل المرابطين في مواقع الشرف والبطولة ، أن قوات اللواء 115 مشاة ، ستتوحد كل الطاقات وإمكانيات اللواء مع جبهة ثرة لتحرير بقية مناطق محافظة أبين والمناطق المجاورة لها، وصولا إلى صنعاء.

هذا وكان اركان حرب اللواء قد تفقد جبل يسوف واطلاع على جاهزية الكتائب فيها ومواكبة مع الاحداث الأخيرة والقصف العشوائي للانقلابيين الحوثيين على جبهة ثرة والقرى التي تقع أسفل جبل ثرة .

يذكر أن المعارك في جبهة ثرة اندلعت بين قوات الجيش والمقاومة، وبين مليشيات الحوثي الانقلابية، عقب زيارة العقيد الركن الخضر امطلي للجبهة ، حيث قصفت المليشيات مواقع أبطال الجيش، فشنوا على إثرها هجوماً شرساً على مواقع المليشيات ما زال متواصل حتى اللحظة.



