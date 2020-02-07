شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ سلطان العرادة ,يتلقى رسالة تحذيرية, مرعبة ,تجعله يتحرك ,ومعه كل قبائل ومشائخ مارب, لحماية محافظتهم من مليشيا الحوثي ..وما علاقة الرئيس السابق على صالح بالامر !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/07 الساعة 09:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تلقى محافظ مارب سلطان العرادة رسالة مرعبة تجعله يتحرك ومعه كل قبائل ومشائخ مارب لحماية محافظتهم من مليشيا الحوثي. أقرأ أيضا : عاااااجل : اشرس قبائل مأرب تعلن الاستنفار والاحتشاد ل مساندة الجيش الوطني والدفاع عن محافظة مأرب ضد جماعة الحوثي الغازية!! لا داعي للقلق.. من "كورونا " هذه النبتة اليمنية والرخيصة تقوي مناعة الجسم ضد الفيروسات القاتلة !! Advertisements وردنا الآن : حقيقة ..الانباء عن قيام الجيش الوطني من تحرير مأرب والجوف ..والزحف بأتجاة صنعاء خلال الساعات القادمة !! حيث وجه الإعلامي نبيل الصوفي سكرتير الرئيس الراحل علي عبدالله صالح رسالة عاجلة للعرادة، مطالباً فيها العرادة بالاعتماد على نفسه في حماية مأرب ومنع سقوطها في أيدي الحوثيين. وأوضح الصوفي أن على الشيخ سلطان العرادة أن يتعلم الدرس مما حدث للرئيس السابق الذي قدم للإصلاح وقادتهم كل شيء ثم طعنوه في ظهره دون أن ترمش لهم عين، مشيراً إلى أن قيادات الإصلاح هم مجموعة من المرتزقة يقفون إلى جانب من يمنحهم كل شيء ثم حين يضعف يكونون أول من يقضي عليه، منوهاً أن العرادة يمتلك قبائل شرسة ورجال أوفياء يمكن الاعتماد عليهم في حماية مأرب أما قادة الإصلاح والمؤتمر فلن يترددون في المشاركة في القضاء على الشيخ سلطان وقبائله إذا كان ذلك يحقق مصالحهم.



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