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طبيب شئون جنسية يكشف المعدل الطبيعي للعلاقة الحميمة في الأسبوع

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عدن - ياسمين التهامي - طبيب شئون جنسية يكشف المعدل الطبيعي للعلاقة الحميمة في الأسبوع

قال الطبيب المتخصص في الشئون الجنسية، يفغيني كولغافتشوك، إنه ينصح باتباع الإيقاع الفسيولوجي المتعارف عليه، حتى يشعر الإنسان بالإشباع في حياته الجنسية، ما يؤثر إيجابيا على الصحة العامة والنفسية، وحتى لا تتأثر الصحة بالكبت أو الحرمان.

ولفت إلى أن في علم الشؤون الجنسية يوجد ما يسمى الإيقاع الفسيولوجي المتعارف عليه، وفيه مجرد تصور عام عن الاتصال الحميمي بين الرجل والمرأة، ويقدر بـ 2-3 مرات في الأسبوع الواحد، وذلك للشخص العادي إلا أن القدرات الجنسية تختلف من شخص لآخر، وكذلك لكل مرحلة عمرية ما يناسبها.

 

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ونصح كولغافتشوك، خلال حديثه لإذاعة “سبوتنيك” الروسية، بالامتناع عن أي اتصال حميمي قبل يوم أو يومين من الأحداث أو الفعاليات الهامة التي تتضمن تحمل مسؤوليات وتتطلب تركيزا من الإنسان، مثل إلقاء خطاب في مؤتمر هام.

وأوضح أن ذلك لأنه بعد العلاقة الحميمة ينتقل الجهاز العصبي للإنسان إلى نظام السبات، للحصول على الراحة اللازمة له، لذا يمكن تحفيز النفس بالجنس في وقت الراحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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