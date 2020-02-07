شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس يغوي تلميذته لإقامة علاقات جنسية معه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم معلم لغة فرنسية، في مدينة آسفي بالمغرب، على إغواء تلميذته من أجل إقامة علاقات جنسية معه.

وكشف بلاغ عائلة الفتاة تفاصيل الحادث، حيث اتضح أن المعلم تم تعينه حديثًا في مدرسة الفتاة، حيث بدأ علاقته معها.

جديد اب برس :

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وأكدت العائلة، في بلاغها، أن المعلم استغل صغر سنها واستدرجها وأقام معها علاقات جنسية أدت إلى فض غشاء بكارتها.

ومن جهتها، قامت النيابة العامة باستدعاء المعلم لمواجهة ضحيته.