عاجل : رسالة خطيرة من احد ابرز رجال الرئيس علي صالح ترعب الشيخ سلطان العرادة وتدفع قبائل ومشائخ مارب للتحرك وإلا هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة ... "نص الرسالة"

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عدن - ياسمين التهامي - تلقى محافظ مارب سلطان العرادة رسالة مرعبة تجعله يتحرك ومعه كل قبائل ومشائخ مارب لحماية محافظتهم من مليشيا الحوثي. حيث وجه الإعلامي نبيل الصوفي سكرتير الرئيس الراحل علي عبدالله صالح رسالة عاجلة للعرادة، مطالباً فيها العرادة بالاعتماد على نفسه في حماية مأرب ومنع سقوطها في أيدي الحوثيين. جديد اب برس : Advertisements وأوضح الصوفي أن على الشيخ سلطان العرادة أن يتعلم الدرس مما حدث للرئيس السابق الذي قدم للإصلاح وقادتهم كل شيء ثم طعنوه في ظهره دون أن ترمش لهم عين، مشيراً إلى أن قيادات الإصلاح هم مجموعة من المرتزقة يقفون إلى جانب من يمنحهم كل شيء ثم حين يضعف يكونون أول من يقضي عليه، منوهاً أن العرادة يمتلك قبائل شرسة ورجال أوفياء يمكن الاعتماد عليهم في حماية مأرب أما قادة الإصلاح والمؤتمر فلن يترددون في المشاركة في القضاء على الشيخ سلطان وقبائله إذا كان ذلك يحقق مصالحهم.

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