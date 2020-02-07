شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صحيفة "سبق" السعودية تكشف تفاصيل مفاجئة عن "فتاة أحد المسارحة" ..ماحدث لها اليوم كان مروع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتحت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية تحقيقا بعد حادثة مقتل فتاة عشرينية بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، أمس الخميس.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة الفتاة جراء طلقة نارية اخترقت وجهها، فيما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق لمعرفة أسباب وفاتها وفيما إذا كانت انتحارا أم بفعل فاعل.

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وتم إيداع جثمان الفتاة في ثلاجة الموتى إلى حين استكمال التحقيقات.

وذكر ناشطون أن الحادثة وقعت في قرية الجعدية، الواقعة بأحد المسارحة، بينما شكك آخرون بكون الواقعة انتحارا، حيث لم تعلن الأجهزة الأمنية عن وجود أي سلاح بقرب الجثة، فيما رجح فريق ثالث فرضية وجود شبهة جنائية أو قتل خطأ بسبب إطلاق النار في الأعراس.