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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد: في حادثة مرعبة وأغرب من الخيال.. مقاتلين في الجبال.. يعثرون على ثعبان مقرن يصرخ ويبكي كالأطفال عند مقتله..(الفيديو صادم)

مقطع فيديو ادهش الجميع ويعود إلى ثعبان مقرن يصدر صوتا مخيفا اعبتره البعض انه اشبه بصوت الاطفال عند البكاء وعثر عليه الجيش الوطني المرابط في الجبال بمدينة الضالع شرق اليمن . وتفصيلا أثار حيوان زاحف الرعب في أوساط عدد من المقاتلين التابعين للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، المرابطين في احدى جبهات الضالع . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة.. الحوثيون يعلنون اغتنام ماهو أخطر من هزيمة الشرعية في نهم..(صور وتفاصيل ما حدث) الفنانة‘‘حلا الترك’’ تلتقي شخصية يمنية مشهورة وتحتضنها وتقبلها أمام الجماهير (شاهد فيديو) شاهد: في حادثة مرعبة وأغرب من الخيال.. مقاتلين في الجبال.. يعثرون على ثعبان مقرن يصرخ ويبكي كالأطفال عند مقتله..(الفيديو صادم) Advertisements وردنا قبل لحظات...دولة عظمى تباغت الجميع وتهز كل اركان الشرعية بعد دعوتها لعزل الرئيس هادي والاطاحة به من منصبه وتقديمه لمحاكمة عسكرية بشكل فوري شاهد.. أسد مفترس يهاجم "حمار" وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم) الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا، لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة ) العرادة يتلقى قبل قليل رسالة عاجلة وخطيرة تصيبه بالرعب والهلع ويجن جنونه هو وكل شيوخ قبائل مأرب الشرسة بشأن سقوط مأرب في يد الحوثيين ( نص الرسالة ) عاجل وفي غاية الخطورة ..الملك سلمان يقرع طبول الحرب ويوجه اول ضربة عسكرية لتركيا ...شاهد كيف جن جنون أردوغان وردة فعله العنيفة وكان عدد من المقاتلين رفضوا نصب مترس جوار أحد الكهوف الذي كانت تختبئ فيه أفعى “أم جنيب” أو الأفعى المقرنة، في جبال الضالع وكانت تصدر من داخله صوتاً مخيفاً وغريباً .

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