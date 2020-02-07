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صنعاء - ياسمين الخيامي - أسد مفترس يهاجم "حمار" وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم)

عندما وجد الحمار نفسه في مأزق أمام الأسد الذي ألقي به كطعام له، والذي ينتظر في عرينه وجبته الطازجة من لحوم الحيوانات الأخرى، قرر الحمار تبادل الأدوار مع الأسد وأعلنها صراحة "الهجوم خير وسيلة للدفاع".

وارتدى الحمار ثوب الشجاعة وهاجم الأسد الذي انزوى جانبا وأصيب بشيء من الارتباك بعدما فوجئ بسلوك الحمار غير المألوف. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة.. الحوثيون يعلنون اغتنام ماهو أخطر من هزيمة الشرعية في نهم..(صور وتفاصيل ما حدث) الفنانة‘‘حلا الترك’’ تلتقي شخصية يمنية مشهورة وتحتضنها وتقبلها أمام الجماهير (شاهد فيديو) شاهد: في حادثة مرعبة وأغرب من الخيال.. مقاتلين في الجبال.. يعثرون على ثعبان مقرن يصرخ ويبكي كالأطفال عند مقتله..(الفيديو صادم) Advertisements وردنا قبل لحظات...دولة عظمى تباغت الجميع وتهز كل اركان الشرعية بعد دعوتها لعزل الرئيس هادي والاطاحة به من منصبه وتقديمه لمحاكمة عسكرية بشكل فوري شاهد.. أسد مفترس يهاجم "حمار" وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم) الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا، لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة ) العرادة يتلقى قبل قليل رسالة عاجلة وخطيرة تصيبه بالرعب والهلع ويجن جنونه هو وكل شيوخ قبائل مأرب الشرسة بشأن سقوط مأرب في يد الحوثيين ( نص الرسالة ) عاجل وفي غاية الخطورة ..الملك سلمان يقرع طبول الحرب ويوجه اول ضربة عسكرية لتركيا ...شاهد كيف جن جنون أردوغان وردة فعله العنيفة وقعت الحادثة في حظيرة خاصة بسيرك، حيث تم الدفع بالحمار حيا داخل مسكن الأسد كغذاء له، ولكن يب لمشاهدة الفيديو إضغط هنـــــــــــا

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