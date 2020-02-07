شكرا لبحثكم عن خبر انقطاع مفاجئ للإنترنت في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حذر الخبير والمحلل الإقتصادي اليمني مصطفى نصر - رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي - من التداعيات السلبية التي قد تلحق بالاقتصاد اليمني ، نتيجة للتوجهات مليشيا الحوثي الإنقلابية لمنع تداول الطبعة النقدية الجديدة الرسمية ، ومحاولة فرض عملة جديدة أو النقد الإلكتروني المزعوم .
وتوقع مصطفى نصر فشل هذه المخططات الحوثية التي تستهدف الإقتصاد الوطني ، مؤكدا أن مليشيا الحوثي الإنقلابية غير قادرة على فرض واقع إقتصادي جديد ، وليس بيدها الكثير، وهي لاتستطيع طباعة عملة جديدة ، ولن تنجح فيما تسعى إليه ، وذلك لأنها لاتحظى بإعتراف المنظمات والمؤسسات المالية الدولية .
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