شكرا لبحثكم عن خبر خبير إقتصادي يمني : هذا ما سيحدث للإقتصاد في البلد خلال الأيام القادمة ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر الخبير والمحلل الإقتصادي اليمني مصطفى نصر - رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي - من التداعيات السلبية التي قد تلحق بالاقتصاد اليمني ، نتيجة للتوجهات مليشيا الحوثي الإنقلابية لمنع تداول الطبعة النقدية الجديدة الرسمية ، ومحاولة فرض عملة جديدة أو النقد الإلكتروني المزعوم .

وتوقع مصطفى نصر فشل هذه المخططات الحوثية التي تستهدف الإقتصاد الوطني ، مؤكدا أن مليشيا الحوثي الإنقلابية غير قادرة على فرض واقع إقتصادي جديد ، وليس بيدها الكثير، وهي لاتستطيع طباعة عملة جديدة ، ولن تنجح فيما تسعى إليه ، وذلك لأنها لاتحظى بإعتراف المنظمات والمؤسسات المالية الدولية .