شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشير قاسم يلتقي مساعد وزير الخارجية الياباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في طوكيو بشير قاسم اليوم مع مساعد وزير الخارجية الياباني كاتسوهيكو تكاهاشي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

Advertisements وأعرب القائم بأعمال السفارة عن تقدير الحكومة اليمنية للمساعدات التي قدمتها اليابان مؤخرا والبالغة قرابة 31 مليون دولار. وتطرق اللقاء الى مستجدات الأوضاع في اليمن وتصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها لعملية السلام. من جانبه أكد المسئول الياباني، موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية والحرص على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

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