شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خدمة الانترنت في اليمن تخرج بشكل شبه كلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 - علي كامل أفاد سكان بمناطق سيطرة الحوثيين، اليوم الجمعة، بخروج شبكة الانترنت بشكل شبه كلي عن الخدمة.

وأضاف السكان لمراسل "الخليج 365"، بأن خدمة الانترنت خرجت بشكل شبه كلي بعد شهر من خروجها بشكل جزئي أوائل يناير المنصرم. ويأتي هذا في وقت يقول مراقبون إن مليشيا الحوثي تتعمد تقليل حركة تدفق البيانات لمستخدمي الانترنت في اليمن.

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