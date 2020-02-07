تهديدات سعودية بطي صفحة مرتزقة الفار هادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

شرعت شخصيات سعودية في اطلاق تحذيرا لحكومة المرتزقة بطي صفحتها التي وصفتها ” بالسوداء ” في حال سقطت مأرب بيد الجيش اليمني واللجان الشعبية .

التحذير السعودي جاء على لسان الكاتب السعودي المقرب من دوائر الحكم في الرياض فهد العنزي , الذي قال في تغريده له على منصة تويتر: “ان سقوط مأرب يمثل سقوط آخر رمزية للشرعية” حسب وصفه .

واضاف مهدداً : بعدها سترون كيف يتم طي صفحة الشرعية السوداء.

ودعا العنزي الى المضي في خط الامارات عبر فصل جنوب اليمن عن شماله , وترك الشمال لما اسماه المشروع الفرستركي .

وكان كتاب سعوديون قد هاجموا قيادات المرتزقة في الرياض بعد انتكاستهم الكبيرة في نهم ومأرب والجوف , وتوعدت بتغيير قياداتهم العسكرية .