تهديدات سعودية بطي صفحة مرتزقة الفار هادي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض
شرعت شخصيات سعودية في اطلاق تحذيرا لحكومة المرتزقة بطي صفحتها التي وصفتها ” بالسوداء ” في حال سقطت مأرب بيد الجيش اليمني واللجان الشعبية .
التحذير السعودي جاء على لسان الكاتب السعودي المقرب من دوائر الحكم في الرياض فهد العنزي , الذي قال في تغريده له على منصة تويتر: “ان سقوط مأرب يمثل سقوط آخر رمزية للشرعية” حسب وصفه .
واضاف مهدداً : بعدها سترون كيف يتم طي صفحة الشرعية السوداء.
ودعا العنزي الى المضي في خط الامارات عبر فصل جنوب اليمن عن شماله , وترك الشمال لما اسماه المشروع الفرستركي .
وكان كتاب سعوديون قد هاجموا قيادات المرتزقة في الرياض بعد انتكاستهم الكبيرة في نهم ومأرب والجوف , وتوعدت بتغيير قياداتهم العسكرية .
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