انزل خطيب حوثي من منبر الجمعة بالقوة في الضالع بعد تطاوله على الصحابة و وقوع إصابات بين المصلين (وهذا ماحدث له)

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عدن - ياسمين التهامي - قوات الجيش الوطني تقلب الطاولة على الحوثيين في الجوف وتحول الهزيمة الى انتصارات ساحقة ومتتالية وتزحف نحو العاصمة(فيديو وتفاصيل طارية) الشرعية تتعرض لـ’’خيانة عُظمي’’ من قبل احد وزرائها في العاصمة الموقتة عدن (تفاصيل) انكسار عسكري للحوثي والعمالقة تعلن اسقاط خط الدفاع الأول للحوثيين تفاصيل ما حدث للحوثيين قبل ساعات في الجوف

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